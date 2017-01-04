Tamburi Cemil Bey Vefatının 100. Yılında Konserle Anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Tamburi Cemil Bey'in Türk musikisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bütün Osmanlı coğrafyasında büyük bir şöhreti olan Cemil Bey, Türk müziğinde tek başına bir ekol oluşturmuştur" dedi.



Bakan Avcı, beraberinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte geldiği Afyonkarahisar'da, 'Tamburi Cemil Bey'in Vefatının 100. Sene-i Devriyesi' münasebetiyle eserlerinden oluşan özel konser ve CD belgesel tanıtımı etkinliğine katıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliği ile AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampusünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bakan Avcı, Cemil Bey'in Türk musikisi ve sanatında önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Bildiğiniz üzere yaylı tamburin mucidi, sadece tambur değil klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel gibi birçok enstrümanında ustası olan Cemil Bey, Türk müziğinde tek başına bir ekol oluşturmuştur. Cemil Bey icraatı kayıt altına alınan kendi çağında da iyi tanınan bir müzik adamı. Müziğin yanı sıra başta Yahya Kemal olmak üzere bir çok yazarın ve edebiyat adamının da hayatında çok önemli izler bırakmış bir sanatkar, bütün Osmanlı coğrafyasında büyük bir şöhreti olan Cemil Bey, hem musiki dehasıyla hem de şahsiyeti ile müziğimizin en seçkin simalarından biri olmuştur. Zarif, beyefendi, sakin, mütevazi, az konuşan, sözünü sanatı ile söyleyen bir insan olarak hem dün hem de bugün hepimiz için sanatçılarımız için müzisyenlerimiz için örnek bir kişilik olan Tamburi Cemal Bey'in eserlerinden oluşan bu anlamlı konseri icra eden tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından başlayan konserde, AKÜ Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri tarafından 'Tamburi Cemil Bey'in besteleri seslendirildi. - AFYONKARAHİSAR