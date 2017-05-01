Tam Teşekküllü Hastane İçin Girişimler Başladı

Eylül ayında hizmet vermeye başlaması planlanan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının tam teşekküllü olması yönünde girişimler başladı.



Atakum ilçesinde, 2017 Eylül ayında hizmet vermeye başlaması planlanan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının, tam teşekküllü bir hastane formatında olması yönünde girişimlerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, bu girişimine siyasi ve idari destek geldi. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç ile birlikte hastane binası ve alanında incelemelerde bulunan Başkan Taşçı'nın, tam teşekküllü hastane girişimleri destek buldu. Milletvekili Kırcalı, İl Başkanı Göksel ve Genel Sekreter Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının tam teşekküllü olması noktasında hemfikir oldu.



"Verdiğimiz sözleri tutuyoruz"



Atakum ilçesinin öncelikli eksiklerinden bir tanesinin, vatandaşların devlet imkanlarıyla sağlık hizmetleriyle buluşabileceği bir hastanenin olmaması olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizde devlet hastanesi olmayışı büyük bir eksiklikti. Bu eksiklikten hareketle geçtiğimiz yıl başlattığımız girişimlerimiz sonucunda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının ilçemize kazandırılmasını sağladık. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller sonrasında, belediyemize ait bir binayı 10 yıllığına ve karşılıksız olarak tahsis ettik. İhaleleri yapılan, alt yapı çalışmaları hızla devam eden hastane eylül ayı itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu ilçemiz adına önemli bir gelişmedir. Bu önemli gelişmenin öncüsü olmak bizim için büyük bir gururdur. Halkımıza, bu eksikliğin giderilmesi noktasında söz vermiştik. Verdiğimiz tüm sözler gibi bu sözümüzü de tutuyoruz" dedi.



"İnancımız tam"



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının, ayakta tedavi odaklı olarak hizmet vermeye başlayacağını, tam teşekküllü bir hastane olması yönünde de girişimlerde bulunduklarını söyleyen Başkan Taşçı, "İlçemize yakışan, tam teşekküllü bir hastanedir. Bu anlamda eylül ayında hizmet vermeye başlayacak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binasının, ek yapılarla birlikte 200 yataklı ve tam teşekküllü bir hastane olması için girişimlerde bulunduk. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç ile birlikte hem binada hem de alan üzerinde incelemelerde bulunduk. Başta sayın vekilimiz ve il başkanımız bu konuda destekçi olarak girişimlerimizi güçlendiriyor. Siyasi ve idari destekleri de arkamıza alarak, ilçemize 200 yataklı, tam teşekküllü bir hastane kazandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"Kazanan Atakum olacak"



Yapılan ilk protokolde binayı 10 yıllığına Sağlık Bakanlığına tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Taşçı, bakanlığın bu konuda yeni bir öneri getirdiğini ifade ederek, "Bakanlık da tam teşekküllü hastane talebimize olumlu bakıyor. İlk ihaleleri yapılarak çalışmaları başlayan binanın, tam teşekküllü olabilmesi için, mayıs ayında yapılacak ihalelerin kapsamı da bu doğrultuda belirlendi. Bu noktada bina tahsis süresinin 10 yıldan 25 yıla çıkması yönünde talep var. Biz de bu talebi meclisimize taşıyacağız. Atakum ilçesine devlet imkanlarıyla, tam teşekküllü bir hastane kazandırılması için, meclis üyelerimizin de bu talep karşısında olumlu oy kullanacaklarına inanıyorum. Sonuçta kazanan Atakum ve Atakumlular olacak. Türkiye'nin göz bebeği olan ilçemiz, hak ettiği devlet sağlık imkanlarına kavuşacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN