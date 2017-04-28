Tam Otomatik "Yeni Citroen C3" Türkiye'de

Citroen bayilerinde nisan sonu itibarıyla yerini alan tam otomatik şanzımanlı yeni C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6, 69 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Citroen'den yapılan açıklamaya göre üçüncü nesil Citroën C3, 1.6 litrelik benzinli motor ve tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğiyle ürün yelpazesini genişletti.



Kasım 2016'da 1.2 lt 82 HP PureTech, 1.6 lt BlueHDi 75 HP S&S ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S motor seçenekleriyle satışına başlanan yeni C3, seriye eklenen 1.6 VTi 115 HP EAT6 sayesinde, otomatik şanzımanlı B segmenti hatchback otomobil arayanlara hitap ediyor.



Feel ve Shine donanım seçenekleriyle ithal edilen yeni Citroen C3 1.6 VTi 115 HP EAT6'nın fiyatları 69 bin 300 liradan başlıyor.



Citroen C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli bir motora sahip. 5750 d/d'de 115 HP güç ve 4000 d/d'de 150 Nm tork değerlerine sahip olan Citroen C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 188 kilometre/saat maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 11.3 saniyede tamamlıyor.



Euro 6 emisyon standartlarını karşılayabilen çevreci özellikleriyle dikkati çeken Citroen C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, ortalama 6.8 lt/100 kilometrelik yakıt tüketim değerleri sunuyor.



Citroen C3 1.6 VTi 115 HP EAT6'da kullanılan, türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen 6 ileri vitesli tam otomatik şanzıman, son dönemde markanın yeni nesil araçlarında da kullanılmaya başlandı.