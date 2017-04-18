Denizli Devlet Hastanesine ait tek tam donanımlı ambulans, zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişi tarafından yakıldı. Şahıs, ambulansı yaktıktan sonra caddeye çıkıp, 'ambulans yanıyor, itfaiyeye haber verin' diye bağırdı.



Olay saat 23.00 sıralarında Denizli Merkezefendi ilçesinde bulunan devlet hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli bir şahıs Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan tam donanımlı ambulansı yaktı. Alevler bir anda ambulansı sararken şahıs, hastane önündeki caddeye çıkarak, 'ambulans yanıyor itfaiyeye haber verin' diye bağırdı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kayalık Şubesi ekipleri yangını söndürdü. Yangında ambulansta büyük çapta hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanına giden şahsın ambulansı yaktığını söylediği belirtildi. - DENİZLİ