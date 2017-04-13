Tam 87 Suçtan Aranıyordu

İstanbul Pendik'te farklı kişilere ait sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 87 suçtan arandığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı kişilere ait sahte kimlik çıkartarak dolandırıcılık yapan iki şüpheliyi tespit ederek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelilere yönelik takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından 10 Nisan Pazartesi Günü yapılan operasyonda E.K. (47) ve E.D. (51) isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde E.K. isimli şüphelinin 87 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 11 Nisan Salı Günü adliyeye sevk edildi. E.K. isimli şüphelinin 87 ayrı suçtan kaydı olduğu için adliyede uzun süren işlemlerinin ardından tutuklandığı öğrenildi.



(İHA)