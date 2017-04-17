Tam 1.5 Ton 'Asit Anhidrit' Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda 1 ton 554 kilo "asetik anhidrit" maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gümrük Sahasına Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu M.Y.'nin yaptığı Türk plakalı tır, Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edilmiştir. Tarama sonrası yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan palet ve termoking motorunun arasında kalan bölümde bulunan 50 bidonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 1 ton 554 kilo "asetik anhidrit" maddesi ele geçirilmiştir" denildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsünün soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Ele geçirilen asetik anhidrit'ten yaklaşık 750 kilogram eroin üretilebildiği, asetik anhidrit maddesinin piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olduğunun tahmin edildiği belirtildi.



(Uğur Kan Yüksek / İHA)