Talisca Tüm Takımı Geçti!

Beşiktaş'ın O.Lyon'la deplasmanda oynadığı maç ilginç olaylara sahne oldu.



Tribünlerde çıkan kavgalar sonrası karşılaşma 1 saat geç başladı.



Olayların fitilini ateşleyen O.Lyon taraftarı sahaya girerek, maçın geç başlamasına sebebiyet verdi.



Beşiktaş karşılaşmanın 15.dakikasında Ryan Babel'le 1-0 öne geçti.







Golün asistini Talisca yaptı.



Bu, Talisca'nın Avrupa kupalarındaki 4. asisti oldu. Bütün Beşiktaş takımı, toplamda 3 asist yaparken, Talisca tek başına 4 asist yapma başarısı gösterdi.



O.Lyon'un sağ beki Rafael, karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



Beşiktaş'ta ise Marcelo, yaptığı hareket sonrası sarı kart görü. Marcelo'da ikinci maçta cezalı duruma düştü.



Devam edecek...