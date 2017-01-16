Talisca Osmanlıspor Maçında Attığı Golü Anlattı

FutbolArena - Beşiktaş'ta sakatlıktan döndükten sonra ilk lig maçına çıkan Talisca, Osmanlıspor deplasmanında nefis bir golle perdeyi açan isim oldu.



Brezilyalı yıldız maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.



"GERÇEK FUTBOLUMUZU OYNAYAMADIK."



"Çok zor bir maçtı. Saha ve hava şartları olsun. Gerçek futbolumuzu oynayamadık. Taraftarımızın desteğiyle mutlu ayrılıyoruz buradan.",



"DEVAMLI KALECİLERE BAKIYORUM"



"Vurmuş olmak için vurdum. O şutu atarken devamlı kalecilere bakıyorum. Öyle vurdum ve öyle vurduğunuz zaman böyle goller meydana geliyor."



"OSMANLISPOR KALİTELİ BİR TAKIM"



"Osmanlıspor'u tebrik etmek lazım. Değişik kaliteye sahip bir takım. Bizim için zor bir maçtı ama biz iyi konsantre olduk."