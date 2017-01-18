Talisca Olsaydı 6-7 Puan Daha Fazla Toplardık'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında uzun bir aradan sonra sahaya çıkan ve attığı golle alkış toplayan Anderson Talisca, yönetimi de sevindirdi. Siyah beyazlı idarecilerin, Portekizli oyuncunun sakatlanmaması halinde 6-7 puan daha fazla toplayabileceklerini söylediği belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Brezilyalı oyuncunun performansını maçtan sonra değerlendiren Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ise "Talisca eğer ligin ilk yarısında sakatlanmasaydı 6-7 puan fazla toplardık. Şenol hocanın elinde sezon sonuna kadar çok iyi işler yapacak. Takımın eksik parçasını tamamlıyor. Arkadaşlarıyla çok iyi uyum sağladı" yorumunu yaptıkları belirlendi.



Bu arada Talisca'yı ilk etapta bir sene kiralamayı düşünen fakat İzleme Komitesi'nin ısrarlarıyla bu süreyi iki seneye çıkartan Beşiktaş Yönetimi, İzleme Komitesi Başkanı Gökhan Keskin'e teşekkür etti. Talisca'nın pahalı olan bonservisini her fırsatta indirmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi bu konuda sezon sonu Benfica ile pazarlık masasına oturmanın hesaplarını yapıyor.