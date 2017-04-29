Talisca'nın İngiltere'ye Transferi ''Yabancı Futbolcu Kotasına'' Takıldı

Benfica'dan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, ''Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica'nın satma hakkı var'' maddesi sebebiyle Talisca'nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.

YABANCI FUTBOLCU KOTASINA TAKILDI

Beşiktaşlı Talisca'nın İngiliz devi Manchester United'a tranfser olacağı konuşuluyordu fakat Sambacı'nın, İngiltere Futbol Federasyonu'nun uyguladığı, ''Yabancı futbolcu kotasına'' takıldığı öğrenildi. Premier Lig'de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda. Ancak bu durum bile transfer için yeterli olmuyor. Bir oyuncunun, Ada yolunu tutabilmesi için ülkesinin milli takımında FIFA sıralamasındaki yerine göre belli oranda forma giymesi gerekiyor. Brezilya, sıralamada ilk 10'da yer aldığı için bu ülkenin futbolcuları son 24 ayda yüzde 30 oranında milli takımıyla maça çıkmazsa İngiltere'ye transfer olamıyor. Talisca, Brezilya Milli Takımı'nda görev yapamadığı için bu kotaya takılıyor. Eğer Benfica, başka bir ülkeden oyuncusu Talisca için astronomik bir teklif almazsa Brezilyalı oyuncu 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı formayı giymeye devam edicek.