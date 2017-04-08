Talisca'nın Golüne Sevinen Mehmetçikler

Mardin'de vatani görevini yapan askerler Beşiktaşlı Talisca'nın golünde büyük bir sevinç yaşadı.

Mardin'de vatani görevini yapan askerler Beşiktaşlı Talisca'nın golünde büyük bir sevinç yaşadı.

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Mehmetçik, Mardin, Vatan
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