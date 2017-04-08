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Talisca'nın Golüne Sevinen Mehmetçikler
Mardin'de vatani görevini yapan askerler Beşiktaşlı Talisca'nın golünde büyük bir sevinç yaşadı.
8 Nisan 2017 Cumartesi 23:04
Mardin
'de vatani görevini yapan askerler Beşiktaşlı Talisca'nın golünde büyük bir sevinç yaşadı.
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