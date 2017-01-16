Talisca Müthiş Golünü Yorumladı: Böyle Vurunca Gol Oluyor

Beşiktaş'ı Osmanlıspor maçında öne geçiren Anderson Talisca, maçın ardından flaş röportajda konuştu.

İşte Anderson Talisca'nın flaş röportajdaki sözleri:

"Çok zor bir maç oldu. Saha ve hava şartları nedeniyle gerçek futbolumuzu oynamadık. Taraftarın desteğiyle birlikte buradan mutlu ayrılıyoruz.

"BÖYLE VURUNCA OLUYOR"

Vurmuş olmak için vurmadım. Devamlı şut atarken kaleciye bakıyorum. Kalecinin nerede durduğuna baktım, böyle vurunca gol oluyor. Osmanlıspor'u tebrik etmek lazım. Değişik kaliteli oyuncuları olan bir takım."

ANDERSON TALISCA'NIN LİG HASRETİ SONA ERDİ

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.