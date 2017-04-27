Talisca İçin Satış Sözü!

Beşiktaş'ta Benfica'dan kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için Portekiz'den flaş bir haber geldi.



Portekiz'in O Jogo Gazetesi, Beşiktaş ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi olan Talisca için ünlü menajer Jorge Mendes'in satış sözü verdiğini yazdı.



MANU, MONACO VE MARSİLYA PEŞİNDE



Beşiktaş'ın, 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu karşılayacak finansal gücü olmadığı ve bu rakamın gelmesi durumunda da Talisca'yı bırakmak zorunda olduğu vurgulandı.



Öte yandan Manchester United, Monaco ve Marsilya'nın son dönemde transfer için girişimlerde bulunduğu kaydedilirken, geçen sezon Liverpool, Wolverhampton ve Çin kulüpleri ile 25 milyon euro üzerinden yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanamadığı ifade edildi.



BENFICA'YA GERİ DÖNME İHTİMALİ YOK



Anderson Talisca'nın, Benfica'dan ayrıldığı süreçte başkan Luis Filipe Vieira ile yaşadığı sorunların da geri dönüşü imkansız kıldığı ve bu nedenle Jorge Mendes'in tam yetkilendirildiği bildirildi.



Bu sezon Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız, 29 maçta 14 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.



ÇEBİ: "25 MİLYON EURO VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Talisca'nın bonservisinin 25 milyon euro olduğunu belirtirken, transferle ilgili bilgi verdi.



Çebi, "Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendisi de gitmek isterse başka takıma gider.Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.



(Sporx)