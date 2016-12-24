Talisca İçin Ağır Sözler!

Portekiz basınının 2016 için özel hazırladığı röportajda soruları yanıtlayan Salvio, Talisca'nın Benfica ile oynanan ilk maçta attığı gol sonrası yaşananların sorulması üzerine sert konuştu.

Salvio Talisca ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Gol sevinci hiç hoşuma gitmedi. Bu kulüp ve takım saygıyı sonuna kadar hak ediyor, Talisca saygılı davranmadı. Maç sonunda doping kontrolüne gittiğimde bunu ona da söyledim. Benfica'ya 5 gol de atabilirsiniz ama birkaç hafta önce bizimle çalışıyordu. Bize saygı göstermedi...'' ifadelerini kullandı.

Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında 90. dakikada attığı golle Beşiktaş'a Benfica karşısında beraberliği getiren isim olmuştu.

(Sporx)