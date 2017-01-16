Talisca Golünü Böyle Anlattı!

Siyah Beyazlılar güçlü rakibini Talisca ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Takımının ilk golünü atan Talisca maç sonrası konuştu:

"Golde, vurmuş olmak için vurmadım. Kaleciye baktım ve vuruşumu yaptım. Zaten öyle yaparsanız, böyle goller atabilirsiniz."

"Her türlü olumsuzluğa rağmen taraftarımızın da desteği ile buradan galibiyet ile ayrılıyoruz. Mutluluk verici"



"Çok zor bir maç oldu. Saha ve hava şartları açısından. Gerçek oyunumuzu oynayamadık"