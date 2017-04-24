Talisca Gollerine Devam Ediyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, gollerini atmaya devam ediyor. Lyon maçında 2 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, ligde de üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Talisca rüzgarı devam ediyor. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarının ardından Adanaspor'u da boş geçmedi. Hafta içinde oynanan Lyon maçında 2 gol birden atan ve UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Talisca, Adanaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı. Hücum organizasyonlarında oyunu çok iyi yönlendiren Talisca, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sahneye çıktı ve Tolgay'ın harika pasında takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Talisca, Adanaspor karşısında kaydettiği golle ligdeki gol sayısını da 10'a çıkarmış oldu.



(Bozhan Memiş /İHA)