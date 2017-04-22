Talisca, Dünya Devlerinin Takibinde! İşte O Kulüpler...

Beşiktaş'ın çok dramatik bir şekilde penaltılar sonucunda kaybettiği Lyon maçına attığı iki süper golle damgasını vuran Anderson Talisca'nın talipleri giderek çoğalıyor... İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United ve Liverpool'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Brezilyalı futbolcuya son olarak İtalyanlar kanca attı.



BU RAKAMI BİR TAKIM ÖDER



Inter ve Napoli'nin scout'larının Lyon maçını Vodafone Arena'da izleyerek Talisca'yı mercek altına aldıkları ortaya çıktı. Sambacı'nın futbolu ve golleriyle herkesi kendine hayran bıraktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca'nın sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Talisca'nın bu performansını sürdürmesi durumunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birisinin bu rakamı ödeyerek transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



HAFTANIN FUTBOLCUSU TALISCA



Brezilyalı yıldızın menajerinin de İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşmelere başladığı iddia ediliyor... Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Anderson Talisca seçildi. Genç yıldız oyların yüzde 53'ünü alarak bu ödüle layık görüldü. Beşiktaş'ın bir diğer önemli ismi Gökhan Gönül de Talisca ile birlikte haftanın 11'ine girmeyi başardı.



(Takvim)