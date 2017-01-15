Talisca Dönüyor!

Ayağındaki sakatlığını atlatan ve akım çalışmalarında fırtına gibi esen 22 yaşındaki futbolcu, Osmanlı karşısında şov yapmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sağ ayak tarak kemiği kırılan Anderson Talisca, uzun süredir takımından uzak kalmıştı.

İlk yarının son bölümünde takımla çalışmalara başlayan ve Türkiye Kupası'ndaki Boluspor karşılaşmasıyla Vodafone Arena'ya golle dönen Anderson Talisca, yarın ligde formasına kavuşacak.

22 yaşındaki yıldız, Başkent'te ara verdiği Süper Lig'e yine bir Ankara deplasmanında kaldığı yerden devam edecek.

Osmanlıspor mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Brezilyalı oyuncu, çift kale maçta attığı gollere ek olarak hırslı yapısıyla teknik direktör Şenol Güneş'i sevindiriyor.



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YARDIMCI FORVET OLACAK



Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 6 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandıran Talisca, formasına golle geri dönüp taraftarını mutlu etmekistiyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Talisca'yı; Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forvette görev yapacak olan Cenk Tosun'a yakın bir bölgede oynatıp futbolcusunun skorer yönünden de yararlanmanın hesabını yapıyor.



Vincent Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle Talisca, Osmanlıspor karşılaşmasında hücum hattında yardımcı forvet olarak forma giyecek.

Kaynak: Fanatik



