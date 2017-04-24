Talisca'dan Müthiş İstatistik

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, siyah-beyazlıların Adanaspor'u konuk ettiği Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında da gol atmayı başardı. Talisca, Vodafone Arena'daki karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



Kara Kartal'a sezon başında Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak transfer edilen Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 20 gole direkt katkıda bulundu. Bu müsabakalarda 14 kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, 6 da asist yaptı.



Talisca attığı gollerin 10'unu Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini UEFA Avrupa Ligi'nde, birini Şampiyonlar Ligi'nde, birini de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.