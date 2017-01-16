Talisca?dan Kariyerinin En İyi Gol Serisi

FutbolArena Detay - Beşiktaş'a Osmanlıspor deplasmanında galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma ile art arda 4.maçında gol sevinci yaşadı.



TALİSCA BENFİCA SERİSİNİ GERİDE BIRAKTI



Ligdeki Antalyaspor, Gençlerbirliği, kupadaki Boluspor ve yine ligde Osmanlıspor maçlarında gol atan Talisca serisini 4 maça taşıdı. Talisca, bu seriyle beraber Beşiktaş'ta 11. resmi maçında 7. golünü attı.



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Bahia ile başlayan Anderson Talisca'nın en iyi gol serisi Benfica'daydı. 2014-2015 sezonunda Braga (Portekiz Ligi 2-1), Rio Ave (Portekiz Ligi 1-0) ve Monaco (Şampiyonlar Ligi 1-0) karşı arka arkaya 3 maçta gol atma başarısını göstermişti.



Anderson Talisca'nın kariyer performansı şöyle;



2013 - Bahia (38 maç / 3 gol)



2014 - Bahia (30 maç / 8 gol)



2014-2015 - Benfica (44 maç / 11 gol)



2015-2016 - Benfica (34 gol / 9 gol)



2016-2017 - Beşiktaş (11 maç / 7 gol)