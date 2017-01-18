Beşiktaşlı Talisca, Yönetimden Kurduğu Takım İçin Destek İstedi

Beşiktaş'ta sergilediği performansla alkış toplayan Anderson Talisca'dan örnek bir davranış geldi. Brezilyalı oyuncunun ülkesinde gençlerin uyuşturucudan uzak durması adına kurduğu amatör kulüp için Beşiktaş'tan da yardım istediği ifade edildi.

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyerek lafa giren Talisca, Başkan'a şunları söyledi:

"FUTBOL TAKIMI KURDUM, DESTEK İSTİYORUM"

"Doğduğum semtte gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması ve kötülüklerden uzaklaşması için futbol takımı kurdum. 15-19 yaş arasında yetenekli gençlerin oluşturduğu takım için destek istiyorum."

Fikret Orman bu sözler üzerine yönetici Metin Albayrak'a dönerek "Gereken yapılsın. Yapacağımız çalışma ile gençleri kazanma konusunda proje geliştirin" dedi.

BREZİLYA'YA GİDECEKLER

Bu görüşmenin ardından Talisca'nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri Albayrak'a mail atarak kulübün genel durumu ile ilgili sunum yaptı. Albayrak ise alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin ve ekibi ile bir araya gelerek malzeme, teknik ve ekonomik olarak yapılacakların listesini hazırladı. Albayrak ile Keskin önümüzdeki günlerde Brezilya'ya gidecek.