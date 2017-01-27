Talisca'dan Beşiktaş Taraftarını Rahatlatan Açıklama!

Benfica'dan Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiraladığı Talisca, Portekiz ekibinden ayrılık sürecini anlattı ve kulübe geri dönmek istemediğini söyledi.

"BENFICA'DAN AYRILACAĞIM"

Benfica'da forma giymek istemediğini dile getiren Talisca, "Sözleşmem sebebiyle Portekiz'e geri dönebilirim fakat dönsem bile Benfica'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

"BU YALAN, HİÇ OLMADI..."

Kulübün kendisine yaklaşımının yanlış olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Daha çok para kazanmak için ayrılmak istediğimi söylediler ama bu yalan. Böyle bir şey hiç olmadı. Kulüpten ayrılma kararı aldığımda ne kadar kazanacağımı bilmiyordum" şeklinde konuştu.

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"2 AY MAAŞIMI ALAMADIM"

Daha önce yaz aylarında Beşiktaş'a gelmeden önce Benfica'nın 2 aylık maaş ödemesini yapmadığını söyleyen Talisca, Benfica'nın maaştan sorumlu olmadıklarını belirtmesi üzerine, "Başkan beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş ile yaptıkları sözleşmeyi gösterdiler ki, böylece maaş ödemesinden Beşiktaş'ın sorumlu olduğunu kanıtlamak istediler. Beşiktaş sorumlu, doğru ancak Beşiktaş'a imza atmadan önce 2 ay daha Benfica'da olduğumu unuttular" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sporx