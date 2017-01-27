Talisca'dan Benfica'ya Tepki! 'Yalan...'

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya oynayıp oynamama konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ülke basınına konuşan Talisca, sözleşmesi bittiğinde Benfica'ya geri dönecek olmasına rağmen Portekiz kulübünden ayrılacağını söyledi.



Anderson Talisca'dan Beşiktaş ve Benfica hakkında transfer açıklaması



Beşiktaş'ın sezon başında 2 yıllığına Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Talisca, "Sözleşmem sebebiyle Portekiz'e geri dönebilirim fakat dönsem bile Benfica'dan ayrılacağım." diye konuştu.



"BEN NE KADAR KAZANACAĞIMI BİLMİYORDUM."



Benfica'nın kendisine karşı gösterdiği yaklaşımın yanlış olduğunu söyleyen Talisca, "Benim paragöz olduğumu ve daha çok para kazanmak için ayrıldığımı söylediler ama bu tamamiyle yalan. Böyle bir şey yalan. Ben Benfica'dan ayrılma kararı verdiğim zaman ne kadar kazanacağımı bilmiyordum."



"BAŞKAN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"



Beşiktaş'a gelmeden önce Benfica'dan 2 aylık alacağının olduğunu söyleyen Talisca, kulüp yönetiminin ise maaştan sorumlu olmadıklarını belirtmesi üzerine "Başkan beni hayal kırıklığınna uğrattı. Beşiktaş ile yaptıkları sözleşmeyi göstererek maaş ödemesinden Beşiktaş'ın sorumlu olduğunu kanıtlamak istediler. Doğru! Beşiktaş sorumlu ama benim Beşiktaş'a imza atmadan önce 2 ay daha Benfica'da olduğumu unuttular." ifadelerini kullandı



