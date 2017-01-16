Talisca, Attığı Muhteşem Golle Güne Damgasını Vurdu

80 gün sonra Osmanlıspor maçıyla lige dönen Beşiktaşlı Anderson Talisca, attığı harika golle 'Ben buradayım' mesajı verdi.

Talisca, Attığı Muhteşem Golle Güne Damgasını Vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Anderson Talisca golle geri döndü.

80 GÜN SONRA MERHABA

28 Ekim'de Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu, 80 gün sonra ligde maça çıktı.

MÜTHİŞ GÖRDÜ

Sakatlığı sonrasında ilk resmi maçına kupadaki Boluspor karşılaşmasıyla çıkan Talisca, Osmanlıspor deplasmanında ceza sahasından çektiği plase şutla takımını 1-0 öne geçirdi.


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