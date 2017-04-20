Talisca Attı Güneş, Adriano'ya Koştu

Lyon karşısında 58. dakikada Talisca'nın golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçerken, Teknik Direktör Şenol Güneş, sevincini golün ortasını yapan Adriano'ya koşarak gerçekleştirdi.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın 58. dakikasında Talisca'nın kafa golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarıda oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Adriano, ikinci yarıya hızlı başlayan isim olurken, Talisca'nın attığı golde yaptığı nokta atışı ortayla da golde en büyük pay sahibi oldu. Adriano'nun ortasıyla gelen golde Teknik Direktör Şenol Güneş, sevincini Brezilyalı futbolcuyla paylaştı. Adriano'yu yanına çağıran Güneş, tecrübeli oyuncuyu yaptığı orta için tebrik etti. - İSTANBUL