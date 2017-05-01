Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Grup Gözaltına Alındı

(ek görüntüyle)TALİMHANE'DEN TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUP GÖZALTINA ALINDI(Tür: İstanbul)

(ek görüntüyle)TALİMHANE'DEN TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUP GÖZALTINA ALINDI

(Tür: İstanbul)

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Istanbul, İstanbul, Taksım, Taksim
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