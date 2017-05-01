Talimhane Caddesi'nde 12 Kişiye Gözaltı

Talimhane Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Gruptan 12 kişi gözaltına alındı.



Talimhane Caddesin'de toplanan bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. "Taksim Meydan kapatılamaz" şeklinde slogan atan grup polisin tüm uyarılarına rağmen yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.



Turistler bavullarıyla bariyerlerin arasında kaldı



Öte yandan Taksim'de konaklayan turistler zor anlar yaşadı. Otellerine gitmeye çalışan turistler ellerindeki bavullarıyla bariyerlerin arasında kaldı. Çevrede bulunan polislerin yardımıyla otellerine ulaşmaya çalışan turistlerin zor anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL