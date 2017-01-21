Talihsiz Bisikletçinin Sonu Kamerada...

Yağmurlu havada bisikletiyle ilerleyen adam, su birikintisinin içini görmeden dalınca...


Yağmurlu havada bisikletiyle ilerleyen adam, su birikintisinin içini görmeden dalınca...



 


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