Talihsiz Baba Aynı Acıyı 10 Yıl Arayla Ikinci Kez Yaşadı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Pelin Erdem, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kızın babası Habip Erdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'i de Antalya da trafik kazasında kaybederek aynı acıyı bir kez daha yaşadı.



Kaza, Melikgazi İlçesine bağlı Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Erciyes Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Pelin Erdem, okula gitmek için evinden çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına gitmek istedi. Bu sırada kent merkezinden, Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Mesut Bülent (34) yönetimindeki 38 NC 083 plakalı minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Pelin Erdem, bu gün Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem güçlükle ayakta dururken, babanın 10 yıl önce kızı Zeynep'i (8) de Antalya da trafik kazasında kaybettiği, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yeniden yaşadığı söyledi.