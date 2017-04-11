Talihli Genç Çiftçilere Hibe Koyun ve Koçları Teslim Edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçilere Hibe Desteği projesi kapsamında Günyüzü ilçesindeki talihlilere hibe koyun ve koçları teslim edildi.



2016 yılında Bakanlık tarafından oluşturulan projede 38 koyun 2 koç olarak belirlenen küçükbaş hayvanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü A. Bora Kılınç gözetiminde Kayakent Mahallesinden Murat Erke ve ilçe merkezinden Mehmet Kocabey'e verildi. Teslimat törenine Günyüzü Belediye Başkanı Mehmet Remzi Arayıt ve İlçe Kaymakamı Aydın Göçer de katıldı. - ESKİŞEHİR