Taliban Saldırısı Sonrası Afganistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı İstifa Etti

Afganistan'da Taliban'ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılında bu yana güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından savunma bakanı ve genelkurmay başkanı istifa etti.





Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Eşref Gani, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının istifalarını kabul etti" denildi.



Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan ordu karargahına Cuma günü düzenlenen saldırıda 100'den fazla asker ölmüş ya da yaralanmıştı.



Saldırıyı Taliban üstlenmişti. Bu, Taliban'ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılından bu yana güvenlik güçlerini hedef aldığı en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.



Saldırıda kaç askerin öldüğü ise tam olarak netlik kazanmadı. Savunma Bakanlığı, 100'den fazla askerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını açıkladı.



BBC'ye konuşan yetkililer ölü sayısını 140 olarak verirken, bir görgü tanığı da en az 165 ceset saydığını söyledi.



Ordudan yapılan açıklamada askeri üniformalar giyen Taliban militanlarının, askeri araçlarla karargaha girerek etrafa ateş açtıkları açıklanmıştı.



Saatlerce sürdüğü belirtilen çatışmalarda 10 Taliban militanının öldürüldüğü, bir tanesinin gözaltına alındığı bildirilmişti.