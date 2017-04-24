Taliban Saldırısı Sonrası Afganistan Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı İstifa Etti

– 140 Afgan askerinin hayatını kaybettiği Taliban saldırısı sonrası, Afganistan Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı istifa ettiler.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Taliban, bugüne kadar bir Afganistan askeri karargahına yapılan en ölümcül saldırıyı gerçekleştirdi.



Afgan askeri üniforması giyen 10 Taliban militanı kullandıkları askeri araçla karargahın içine girerek yemek yiyen askerler üzerine ateş açtılar. Militanların saldırıda tüfekler ve el bombaları kullandıkları belirtildi.



Mazar-ı-Şerif şehrinden bir yetkili, en a 140 askerin hayatını kaybettiğini söylerken, başka yetkililer ölü sayısının daha fazla olabileceğini söylediler.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Afganistan'da öldürülen Taliban liderlerinin intikamının alındığını söyledi. - İstanbul