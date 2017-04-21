Taliban Militanları, Bir Afgan Askeri Kolordusuna Saldırdı, Çatışma Devam Ediyor

Taliban militanları bugün cuma namazının ardından askeri üniforma kullanarak, Afganistan'ın kuzey kenti Mezar-i-Şerif'te bulunan 209 Şahin kolordusunun içinde bulunan camiye saldırdı.



Kolordu sözcüsü Abdul Qahhar Aram, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Taliban teröristleri, kolorduya girdikten sonra, namaz kılan askerlerimize saldırdı. Şu an etrafları sarılı ve çatışma devam ediyor" şeklinde konuştu. Olayda henüz ölü ve yarılı sayısının belli olmadığı açıklandı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid ise olayı üstlendiklerini belirtti. - KABİL