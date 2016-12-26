Taliban Liderlerinden Jahadi Öldürüldü





Afganistan'da Taliban'ın liderlerinden Molla Firoz Jahadi öldürüldü.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin yaptığı baskında ayrıca beş Taliban üyesinin daha ölü ele geçirildiği belirtildi. Afganistan'on orta kesimindeki Gazni şehrindeki operasyonda 9 kişi de yaralı olarak yakalandı.



İçişleri Bakanlığı'na göre Jahadi, örgütün Kunduz'da etkinliğini arttırması için faaliyet gösteren isimlerin başında geliyordu.



Örgütün geçtiğimiz hafta başkent Kabil'de Milletvekili Mir Veli'nin evine düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Terörizm Gepost: 26 december 2016