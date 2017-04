Taliban Katili Olarak Bilinen Molla Ömer, Önce Rusların Şimdi de Talibanın Kabusu Oldu

Eski Taliban lideri Molla Ömer'in ismini taşıyan Türk kökenli yerel polis komutanı, yaklaşık 30 yıldır Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Takhar ilinde önce Ruslar ve şimdi de Taliban'a karşı savaşıyor.



Aynı zamanda Tacikistan ve Afganistan sınırında bulunan Khwaja-e-Ghar ilçesinin kaymakamı olan Molla Ömer, 300 silahlı adamıyla Taliban militanlarına kara günler yaşattı. "Ne yazık ki ağır silah elimizde yok, yoksa Taliban bizim bölgeye bakmaya bile cesaret edemez" diyen Molla Ömer, Taliban öncesi, yaklaşık 2 bin adamıyla Ruslara karşı savaştı ve 2003 yılında Afgan hükümetine silahlarını teslim ederek reentegrasyon programına katıldı. Afgan hükümeti ise Ömer'e karşılık olarak ilçe kaymakamı yaptı ve teröre karşı mücadele için yetki verdi.



Takhar valise Yasin Zia ise İHA'ya yaptığı açıklamada, "Molla Ömer her zaman bizi terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığına karşı ve cinayetlerin önünü kesmek için hep yanımızda olmuştur" ifadelerini kullandı. Zia, "Son zamanlarda Taliban militanları defalarca Khwaja-e-Ghar ilçesinin köylerine saldırı düzenleyerek bölgede bulunan ev ve dükkanları ateşe verdi. Yaklaşık 2 ay önce, Molla Ömer ilçe uzaklığında bulunan Darwazakan köyünde Taliban militanlarına yönelik operasyon düzenledi ama öte yandan Taliban ise 200'den fazla silahlı militanlarıyla Ömer'i oyalayarak ilçe merkezine saldırı yapan Taliban ancak 4 saate kadar dayanabildi" dedi.



Molla Ömer, "Taliban'ın ilçe merkezini uzun süre kontrol altına alamamasının sebebi, halkın onları istememesidir" ifadelerini kullandı.



Takhar Vali Yardımcısı Farid Zaki ise Molla Ömer'in Takhar'da faaliyetlerinden dolayı "Taliban ve uyuşturucu kaçakçılarına en büyük tehdit" diye bölgenin halkı için faydalı bir kişi olduğunu vurguladı. Zaki, "Okuma yazması olmayan Molla Ömer'in 30 yıllık arkadaşının söylediğine göre "Ömer'in emrinde olan silahlı adamların yüzde 80'i okuma yazmayı bilmiyor fakat ABD özel kuvvetleri tarafından 2 aylık eğitim alarak daha profesyonel oldular" açıklamalarında bulundu.



Khwaja-e-Ghar ve sınırda bulunan diğer ilçelerin güvenlik durumu, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebi ile her zaman çelişkili olarak biliniyor. Afgan Hukuk Danışmanı Ahmet Shaheer Bek ise "Fakirlik ve işsizlikten dolayı Takhar halkı, uyuşturucu kaçakçılığı ve tarihi Ayhanım şehrinde tarihi eser kaçakçılığı yapıyor. Kanunun uygulanmaması ve işsizlik Takhar ilinin güvenliğine mal olmuştur" dedi. Diğer bir ilçe, Eshkamesh'te yerel polis üyesi Sayed Najibullah, "Polis mensubu olarak çağrılmama rağmen, bir yıldan beri maaşım tahsil edilmedi. Ailemiz için çiftliklerimizi gelir kaynağı olarak kullanıyoruz fakat o da yeterli değil ama Allah kerim" diye konuştu. - KABİL