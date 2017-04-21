Taliban Afgan Askerlerine Saldırdı: 13 Ölü

Taliban ile Afgan askerleri arasındaki çatışmada 8 Afgan askeri ile 5 Taliban militanı öldü.

Taliban Afgan Askerlerine Saldırdı: 13 Ölü

Taliban ile Afgan askerleri arasındaki çatışmada 8 Afgan askeri ile 5 Taliban militanı öldü.

Taliban militanları bugün cuma namazının ardından askeri üniforma kullanarak, Afganistan'ın kuzey kenti Mezar-i-Şerif'te bulunan 209 Şahin kolordusunun içinde bulunan camiye saldırdı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dawlat Waziri çatışmanın sona erdiğini açıkladı. Çatışmada ise 5 saldırgan öldü ve 1 saldırgan canlı yakalandı. Afgan askeri kolordusundan ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

(Sultan Faizy / İHA)

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