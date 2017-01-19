Talep ve Beklentiler Maliye Bakanı Ağbal'a İletildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti, kamu görevlilerinin gündemindeki konularını iletti.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti, kamu görevlilerinin gündemindeki konularını görüştüler. Görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümleri ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm doğurmak üzere mali ve sosyal haklarına yansıtılmasının imza altına alındığını hatırlattı. Hükümlere ilişkin atılan imzaların gereğinin yerine getirilmediğini, henüz bir düzenleme yapılmadığını vurgulayan Yalçın, "Öncelikli olarak sizlerin ilgi ve alakası ile belli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konuların ivedilikle sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri



KİT'lerde görev yapan personelin temel ücretleri konusunda Yalçın, "Toplu Sözleşmede yer alan; KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme Kalkınma Bakanlığı/Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilmiş fakat hala yayımlanmamıştır. Düzenlemenin 31 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması atılan imzanın ve verilen sözün gereğidir" diye konuştu.



Havacılık tazminatına ilişkin kararın yayınlanması



Görüşmede Ali Yalçın, havacılık tazminatı konusunda ise şunları söyledi:



"399 sayılı KHK'nın ek 2'nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışmaların 31.01.2016 tarihine kadar sonuçlandırılması ve izleyen aybaşından itibaren yeni oranlar üzerinden personele ödenmeye başlanması, bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması ve bu kapsamda ilave havacılık tazminatı ödenmesini içeren Toplu Sözleşme hükmüne ilişkin olarak Konuyla ilgili çalışma tamamlanmış olmasına rağmen Maliye Bakanlığı'nın olumsuz bakışı nedeniyle kazanıma dönüşmesi gereken teklifimiz hala sürüncemede beklemektedir. Toplu Sözleşme gereğince söz konusu düzenlemenin 31.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi durumu da dikkate alınarak, ivedi sonuçlandırılması ve 31.01.2016 tarihinden geçerli olmak ve ilgili kamu görevlilerinin hak kaybına neden olmamak kaydıyla düzenleme yapılması talebimiz karşılanmalıdır."



"4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değildir"



Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi konusunu da ziyarette gündeme getiren Yalçın, "4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değildir. Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, ekmek ve emek arasındaki köprüyü oluşturan, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına kapı açan kadro ile memur sıfatı ile tanışma hakkını fazlasıyla hak ediyorlar. 15 Temmuz'un asli ve cani faili FETÖ'nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir/hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ'yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadroyu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olacağı tartışmasızdır. Bu çerçevede, kamu personel sisteminde mevcut sözleşmeli ve geçici personelin tamamının kadroyla ilişkilendirilmesi, kamu görevlileriyle aynı işleri gören kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi yönündeki yasal düzenlemenin bizimde yer alacağımız bir çalışma gurubu tarafından hazırlanması ve yürürlüğe konulması son derece önemlidir. Toplu sözleşmeye tabi olma görevi gereği 19 binden fazla 4/C'li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya koyma vakti gelmiştir. Bu kapsamda hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu personeli kapsamında bulunan vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin derhal yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi



Ek ödemeler konusunda ise Yalçın, "1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C'li personelin almış olduğu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak Gelir Vergisi kesilmemesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin acilen giderilmesi elzemdir" değerlendirmesinde bulundu.



"Yıllık izinlerin devri konusu da gündemimizden düşmüş değil"



Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, Toplu Sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun şuan gündemlerinde olduğunu belirtti.



Bakan Ağbal, "Talebinizin farkındayız, YPK kararı beklenen bir husustu, sonuçlandırmak için tekrar konuya eğileceğiz. Yıllık izinlerin devri konusu da gündemimizden düşmüş değil" şeklinde konuştu.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde çalışma yapılacak konulara ilişkin de kapsamlı bir dosya sundu. - ANKARA