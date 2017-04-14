Talebe Yetişemeyince Dünyanın En Büyük Fabrikasını Kurdu

AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu, "İki fabrikada talebe yetişemeyince Çorlu'da tek hatta en fazla üretim yapan dünyanın en büyük gazbeton fabrikasını kurduk" dedi. Kahyaoğlu, 4. fabrika için çalışmalara başladıklarını da duyurdu.