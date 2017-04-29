Talas'ta Şiir ve Türkü Şöleni

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Erciyes'ten Çanakkale'ye Şiir Akşamları' programında şiir ve türkü dolu bir akşam yaşandı. Gecede şair ve yazarlar birbirinden güzel şiirlerini okurken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cemile Sönmez de ölümsüz türküleri seslendirdi.



Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen Talas Belediyesi ve Kayseri Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneğiyle ortaklaşa düzenlediği Erciyes'ten Çanakkale'ye şiir ve türkü şölenine Kayseri ve diğer illerden birçok şair katıldı.



Programda bir konuşma yapan Talas Belediyesi Başkan Vekili Nuriye Şimşek, "Ben bu geceyi izlerken Şems Tebrizi'nin 'Sözü süz de söyle, gönlü bulandırmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın.' sözü geldi aklıma. Ben bu gece sözü gerek türkülerle gerek şiirlerle inci gibi dizen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir programı yapmaktan bizler şeref duyduk. Hepinizin ağzına sağlık" dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na kendilerine imkan tanıdığı için teşekkür eden Kayseri Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği Başkanı Mustafa Ferit Yıldız, "Kayseri Yazarlar ve Şairler, Sanatçılar Derneğimiz, Belediyemiz ve Çanakkale Akademisi Şiir Ailesi ile ortak proje kapsamında yapmış olduğumuz Erciyes'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Erciyes'e ismini verdiğimiz programımızda Çanakkale şehitlerimiz yad etmek istedik. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Programımıza il ve il dışında katılan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Türk milletinin dünyanın en önemli yazılı kültürlerine sahip olduğunu ifade eden Çanakkale Akademisi Şiir Ailesi Derneği Başkanı Mustafa Berçin, "Ancak önemli olan bu kültürü yeni çağlara taşımaktır. Bu tür etkinlikler bu kapsamda çok önemli. Sudan balık çıkarmak herkesin harcıdır. Ama önemli olan sudan ateş çıkarmak" ifadelerini kullandı.



Programın sonunda tüm şairler sahneye çıkarak Cemile Sönmez ile birlikte Kayseri'ye özgü olan 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdiler. - KAYSERİ