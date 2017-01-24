Talas'ın Örnek Geri Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Talas Belediyesi'nin öncülüğünde Kayseri'deki 4 belediye ve kamu kurumundan temsilcilerin katıldığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın finansal destek sağladığı 'Avrupa'da Çevresel Atık Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi' konulu Erasmus Projesi sona erdi.



Projenin değerlendirme toplantısında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,,Erasmus Projesine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 17 kişinin katıldığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, katılımcıların atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemlerini Avrupa'daki uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, İtalya ve İspanya'daki sistemlerin incelendiğini anlattı. Başkan Palancıoğlu, projenin geçen yıl planlanan Almanya ve Çekya ziyaretlerinin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal edildiğini ifade ederek, "Farklı kurumlardan personelin bir araya gelerek şehrimiz için örnek uygulamaların görülmesine vesile olduk. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Geri dönüşüm çok önemli. Vatandaşımız geri dönüşümün çok bilincinde değil. Yeni yeni bu bilinç kazanılıyor. Avrupa'ya baktığımızda geri dönüşüm oranları çok yüksek. Biz de çöpün içerisine ekonomik değeri yüksek olan malzemeler de atılıyor" dedi.



Talas Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır geri dönüşüm üzerine yeniden çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu:



"Toplanan malzemelerle ilgili bazı problemler yaşanıyor. Bu konuda aslında Türkiye genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapmak lazım. Bu çalışmanın Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde de bu iş zorunlu hale getirilirse ekonomiye büyük katkı sağlar. Aksi halde lokal uygulamalar şeklinde kalır."



Toplantının sonunda projeye katılanlara Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tarafından sertifikaları verildi. Toplantı birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ