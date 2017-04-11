Talas'da Kağıt Rölyef Sergisi Açıldı

Talas İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerince hazırlanan kağıt rölyef sergisi beğeniye sunuldu.



Talas İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki düzenlenen kursa katılan 14 kursiyerinin 4 aylık çalışmalarından oluşan kağıt rölyef sergisinin açılışı, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney tarafından yapıldı.



Kursiyerlerce yapılan 101 eserin yer aldığı sergi iki gün süreyle açık kalacak.