Talan Edilen Okul Malzemeleri Çevresindeki Evlerin Bahçelerinden Çıkıyor

Eskişehir'de okuldan yağmalanan eşyaların bir kısmı, çevrede bulunan evlerin yakınlarındaki boş arazi bulundu.



Gazipaşa Mahallesinde bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıl Aşağı Söğütönü mahallesindeki yeni binasına taşınmıştı. Taşınma sonrasında eski okulun boş kalması sebebi ile atölyeler, yemekhane ve yatakhanelerinde içinde bulunduğu geniş bir alan bugünlerde hırsızların uğrak mekanı hale geldi. Okuldan taşınmayan bir çok malzemeyi gözlerine kestiren hırsızlar hemen hemen her gün okula gelerek bulduklarını götürüyor.



Son olarak bir vatandaşın ihbarı üzerine okulun bulunduğu alana gelen polis ekipleri, okulun çalınan korkuluk demirlerini buldu.



Bir evin yanındaki boş arazide bulunan korkuluk demirlerinin okula ait olduğunu tespit eden ekipler, çalan şüpheli veya şüphelileri arama çalışması başlattı.



Öte yandan vatandaşlar, çevrede bulunan bir çok evin bahçesinde okula ait malzemelerin bulunduğunu ileri sürdü. - ESKİŞEHİR