Talal Abu Ghazaleh'ye Sürdürülebilir Turizm Yılında Önemli Görev

Uluslararası kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı olan 2017'de Talal Abu Ghazaleh, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Özel Büyükelçisi oldu.



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Uluslararası Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılına (IY2017) özel katkılarımdan dolayı büyük sorumluluklar ve zorlukları olan özel büyükelçilik görevine getirilen Uluslararası İşbirliği Platformu Onursal Başkanı Talal Abu Ghazaleh, "Uluslararası Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılında bu göreve seçilmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu onur sayesinde, bölgede ve dünyada turizmi desteklemeye ve geliştirmeye çalışacağım. Günümüzde turizm sektörü, gelişmiş ülkelerde gayri safi yurtiçi hasılanın ve iş gücünün onda birinin sorumluluğunu üstlendiği için hesaba alınması gereken bir güç olduğunu kanıtlamıştır. UNWTOverilerine göre turizm sektörünün dünyadaki uluslararası ihracatın yüzde 7'sini gerçekleştirip, dünyadaki toplam istihdamın on birde birini sağlıyor ve dünya ülkelerinin GSYİH rakamlarının içinde yüzde 10'luk paya sahip. Turizm sektörü iyi yönetildiği takdirde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ile kültürel ve doğal varlıkların korunmasını aynı anda sağlamak mümkün olabilir. Uluslararası İşbirliği Platformu Onursal Başkanı olduğum için Türkiye'yi sıklıkla ziyaret ediyorum. Uluslararası İş Birliği Platformu'nun 7 yıldan beri düzenlediği Boğaziçi Zirvesi'nde her yıl yaklaşık 60 ülkeden birçok iş insanı İstanbul'da ağırlanıyor. UİP'in turizm sektörünün sürdürülebilirliğine hizmet edebilme gücünden yararlanma niyetindeyim" diye konuştu.



Dünya turizmi küresel terörün tehdidi altında



Yakın tarihte dünyanın her yerinde yaşanan uluslararası terör saldırılarının turizme etkisine vurgu yapan Ghazaleh, "Dünya turizmi son dönemde küresel terörün tehdidi altında. Yakın tarihte yaşanan saldırılar, Türkiye ve vatandaşlarını daha da güçlendirdi. Türkiye'nin turizmdeki tüm tecrübeleri, diğer ülkelere ilham kaynağı olmuş ve örnek teşkil etmiştir. Türkiye'nin birçok şehrinin kendine özgü değerleri var. Çoğu zaman "Türkiye'nin turizm başkenti" olarak anılan Antalya'nın bu unvanını kısa sürede geri alacağını düşünüyorum. Türkiye'nin turizm alanında birçok çalışması var. Türkiye'yi yakından tanıyan biri olarak Türk turizm sektörünün toparlanacağına inancım tam" dedi. - İSTANBUL