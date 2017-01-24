Takva: "Şimdi Van'a Yatırım Zamanı"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programı ile Van başta olmak üzere bölgenin yatırımlar için cazip hale geldiğini söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı 23 ilde bulunan ticaret ve sanayi odalarının da davetli olduğu programa Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman da katıldı. Programda Başbakan Binali Yıldırım'ın Cazibe Merkezleri Programı başlangıç toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendiren Necdet Takva, bölgenin teşvike ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Takva, "Bölgesel kalkınmanın sağlanması sadece bölgedeki yerel ekonomik aktörlerin finansmanı ile olmaz. Kamu kaynakları ile destek programının ortaya konulmuş olması değerlidir. Yenilikçi ve güçlü yaklaşımları çok önemsiyoruz. Verilecek desteklerin istihdam odaklı olması gerçekçidir. Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programı ile ilimiz başta olmak üzere bölgemiz yatırımlar için cazip hale gelmiştir. Van sahip olduğu demir, hava ve karayolu ağı, potansiyelleri ve sınır ili olması nedeniyle yatırımcılar için çok cazip bir yer olacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırımcıları Van'a davet ediyoruz. Programın uygulanmasında kalkınma ajansları aktif rol üstlenecek. Ancak Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde yatırımcılara her türlü danışmanlığı vermeye hazırız. Yeter ki Van yatırım merkezi olsun. İl dışında bulunan Vanlı yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm yatırımcıları ilimizde yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu programdan en fazla faydalanan il Van olsun istiyoruz. Program içeriğinin geliştirilmesi ile ilgili Sayın Başbakanımıza önerilerde de bulunduk. Van'ın ve bölgenin kalkınması, Türkiye'nin kalkınması demektir. Bölgemizin ekonomik kalkınması, sosyoekonomik kalkınma demektir. Bu da Türkiye'nin içinde bulunduğu birçok sorunun çözümü anlamına gelmektedir. Bu nedenle tam da şimdi Van'a yatırım zamanı diyoruz" şeklinde konuştu. - VAN