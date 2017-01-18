Taktıkları Emniyet Kemeri, Hayatlarını Kurtardı

Kastamonu'da işe gitmek üzere 37 SH 762 plakalı otomobil ile yola çıkan iki okul müdürü, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada okul müdürlerinin emniyet kemerini takmaları hayatlarını kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Daday ilçesine mesaiye gelen 125. Yıl Anaokulu Müdürü Özcan Özdemir idaresindeki 37 SH 762 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı ve uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından sürücü 125. Yıl Anaokulu Müdürü Özcan Özdemir ile araçta bulunan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı 125. Yıl Anaokulu Müdürü Özcan Özdemir ile Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında Özdemir ve Beşir'in emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. - KASTAMONU