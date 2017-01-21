Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Taksit Yasağı Gsm Operatörlerine Yaradı
Ara
BİST 83.067 %0,93
DOLAR 3,7662 %-1,60
EURO 4,0313 %-1,27
PARİTE 1,0702 %0,38
ALTIN 146,53 %-1,16
FAİZ 11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Taksit Yasağı Gsm Operatörlerine Yaradı

Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı.

Taksit Yasağı Gsm Operatörlerine Yaradı

Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>