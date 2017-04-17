Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Kadıköy'de taksinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Caddesi'nde Emre Yıldız idaresindeki 34 TCV 23 plakalı taksi karşıdan karşıya geçen Abdulkadir Anamur'a çarptı. Kazada, Anamur yaralandı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Abdulkadir Anamur ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.