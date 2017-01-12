Enstrümanlarına tutkun Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan, Taksim Trio projeleriyle 12 Ocak'ta Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Grubun adını taşıyan ilk albümleri 2007'de Doublemoon etiketiyle yayımlandı. 2007'de, dünya müziğinin en önemli fuarı WOMEX'te dakikalarca ayakta alkışlandılar. Ertesi yıl Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıktılar. 2013'te yayımlanan ikinci albümde özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçalarına yer verdiler. Üçüncü albüm 'Ahi' ise 2016'da yayımlandı. Salon'da verdikleri bütün konserleri dolup taşan grup, müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılıyor.



Klarnet, bağlama ve kanunun sıradışı birlikteliği üçlüyü tek ruhta birleştiriyor."



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