Taksim Rengarenk Lalelerle Süslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında, Taksim Meydanı rengarenk binlerce lale ile süslendi.



Konya'da yetiştirilen laleler, sabah saatlerinde kasalar halinde Taksim Meydanı'na yerleştirildi. Baharın habercisi laleler, rengarenk görüntüsüyle Taksim'i süsledi. Çevrede yürüyenler lalelerin güzelliğine bakarak stres attı. Turistler lalelerle bol bol selfie çekti. - İstanbul