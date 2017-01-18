Taksim Meydanı ve Çevresinde Sıkı Güvenlik Önlemleri

Hasan YILDIRIM / Zeki GÜNAL, İstanbulDHAİstanbul polisi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı ve Çevresinde Sıkı Güvenlik Önlemleri

Hasan YILDIRIM / Zeki GÜNAL, İstanbulDHA

İstanbul polisi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Meydanın giriş noktalarında şüpheli görülen kişilerin durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı görülüyor. Çelik yelek de giyen polislerin sayısının geçtiğimiz günlere göre arttığı görülüyor.

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